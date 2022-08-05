Cinayete kurban giden kadının babası: "Ambulansı aramış olsaydı, belki kızım hayatta olurdu"

Konya'da eşi tarafından tabancayla vurularak hayatını kaybeden 4 çocuk annesi Fadim Süner'in babası Ramazan Şahin, "Olay sonrası kızımı ambarda bırakıp tarlaya gitmiş, ambulansı aramış olsaydı belki kızım hayatta olurdu" dedi.

Olay, 3 Ağustos Çarşamba günü saat 16.00 sıralarında Çumra ilçesi İçeriçumra Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, tarlaya çalışmak için traktörüyle giden 40 yaşındaki Bayram S., tarladan döndüğü sırada evine yakın olan bir iş yerine giderek, "Eşim kayboldu, güvenlik kameralarına bakabilir miyim? diye sordu. İş yeri müdürünün jandarmadan izinsiz bunu yapamayacağını söylemesi üzerine Bayram S. iş yerinden ayrıldı. Bayram S.'nin hareketlerinden şüphelenen iş yeri müdürü jandarmayı arayarak durumu bildirdi. İhbar üzerine Bayram S'nin evine giden jandarma ekipleri, evin ambar bölümünde 36 yaşındaki 4 çocuk annesi Fadim Süner'in cansız bedenini buldu. Olay yerindeki incelemelerin ardından Fadim Süner'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Burada yapılan incelemede Fadim Süner'in tabancayla vurulması sonucu hayatını kaybettiğinin belirlenmesinin ardından Bayram S. gözaltına alındı. Şüpheli Bayram S. ifadesinde suçunu itiraf ederken, jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"Torunumun çeyizini yapacaktık ama kızımın cenazesini aldık"

Kızının 20 yıl önce Bayram S. ile evlendiğini ve 4 çocuklarının olduğunu anlatan Fadim Süner'in babası 60 yaşındaki Ramazan Şahin, "Daha önceden eziyet etmiş, bir kere uzaklaştırma kararı almış. Ben çocuğumu getirdim kendi yanıma, 20-22 gün benim yanımda kaldı. Hatta boşanma davası da açmıştı benim kızım, sonra geldi bana kız çocuğunun biri nişanlı olunca çocuklarımızı güldürelim bir daha müsaade edelim dedi. Mutlu bir yuvamız olsun diye. Çarşamba günü sabah geldiğimizde kız torunumun çeyizini yapacaktık ama kızımın cenazesini aldık" dedi.

"Baba Fadim kayıp, nerede diye bana sordu"

Torununun çeyizi için Konya'dan yola çıkmaya hazırlanan Ramazan Şahin, damadı Bayram S'nin kendisini arayarak eşinin kayıp olduğunu söylediğini belirterek, "Ben Konya'dan çıkmadan damat iki sefer aradı. Sonra kaynanasını da aramış çok heyecanlı, korkulu bir şekilde. Baba Fadim kayıp nerede diye bana sordu. Geldik, ne oldu dedim Fadim yok dedi. Ben de 'oğlum ambarlara bakın, çatıya çıkmıştır çeyiz yapmaya gideceksiniz bakın' dedim. O sırada mısır sulamaya gitmiş, fakat gitmeden önce Fadim'i darp etmiş. Ambarda 3 kapılı büyük ambar var. Burada silah, mermi boş kartuşlar çıktı, 2-3 adet. Sonra kapıyı üstünden kilitlemiş gitmiş. Komşunun birini çağırmışlar, demir kapıyı zorla açmışlar ve kızımı kanlar içinde yerde yatarken bulmuşlar" şeklinde konuştu.

"Ambulansı arasaydı belki kızım hayatta olurdu"

Olay öncesi kızının ambarda darp edildiğini aktaran baba Şahin, "Darp ettikten sonra silahla vurduysa vurdu. Tekrar üzerinden kilitlemiş kapıyı ve anahtarı da almış gitmiş. Anahtar yok. Ambulansı aramamış. Ambulansı aramamış veya herhangi bir kişiye haber etmemiş. Evdeki yetişkin kızlar vardı. Ne onlara ne de 112'yi arayıp bilgi vermemiş böyle bir olayın olduğunu. En ağır cezayla yargılanmasını istiyorum. Bugün bizim yavrumuza olan yarın başka birinin yavrusuna olmasın. 20 senelik evli kadını, eşini, 4 çocuk annesini böyle öldürecek bir şey yok. Olay sonrası kızımı ambarda bırakıp tarlaya gitmiş. Ambulansı aramış olsaydı belki kızım hayatta olurdu. Dört yavrusuna sahip çıkardı" diye konuştu. - KONYA