Konya'da eşini 46 bıçak darbesiyle öldüren sanığa verilen 18 yıl 4 ay hapis cezasının gerekçeli kararı açıklandı - Son Dakika

Konya'da 3 çocuk annesi eşini 46 bıçak darbesiyle öldüren sanığa verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının "haksız tahrik" ve "iyi hal" indirimleriyle 18 yıl 4 aya düşürüldüğü davanın gerekçeli kararı açıklandı.

Konya 4. Ağır Ceza Mahkemesince eşi Tuba Erkol'u 46 bıçak darbesiyle öldüren Bekir Erkol'a verilen 18 yıl 4 ay hapis cezasının gerekçeli kararında, "Bekir Erkol'un canavarca hisle hareket ettiğini gösterir somut bir delilin olmadığı" belirtildi.

Kararda, "canavarca histe sanığın eziyet ederek öldürme olayından bir haz, bir mutluluk duyması gerektiği, olayın ani gerçekleştiği, sanığın o an şuurunu kaybedip eşini defalarca vurduğu, canavarca hisle işlendiği yönünde somut bir delilin bulunmaması nedeniyle şüpheden sanığın yararlanacağı evrensel hukuk ilkesi dikkate alınarak canavarca hissin olmadığı" ifade edildi.

Mahkemenin kadın üyesi, sanığa "haksız tahrik indirimi" verilmemesini isteyip karşı oy kullandı.

Olay ve dava süreci

Karatay ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde 28 Ağustos 2019'da eşi Tuba Erkol ile "şiddetli geçimsizlik" yaşadıkları gerekçesiyle mahkemece hakkında 2 ay süreyle evden uzaklaştırma kararı verilen Bekir Erkol, eşini çocuklarının önünde 46 yerinden bıçaklayarak öldürmüştü.

İki çocuğunu alıp annesinin evine gittiği belirlenen Bekir Erkol, burada gözaltına alınarak tutuklanmıştı.

Erkol hakkında, "Canavarca hisle eşi kasten öldürmek" suçlamasıyla, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılmıştı. 25 Mayıs'ta görülen karar duruşmasında 3 çocuk annesi eşini öldüren Bekir Erkol'a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmiş, ceza, uygulanan "haksız tahrik" ve "iyi hal" indirimleriyle 18 yıl 4 aya düşürülmüştü.???????