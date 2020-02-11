Konya'da eşini 46 bıçak darbesiyle öldüren sanığın duruşması görüldü - Son Dakika

Konya'da 3 çocuk annesi olan eşini 46 bıçak darbesiyle öldüren sanığın, "canavarca hisle kasten öldürmek" suçlamasıyla yargılanmasına devam edildi.

Konya 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Bekir Erkol, maktul Tuba Erkol'un annesi Behiye Ceran, babası Mustafa Ceran ile taraf avukatları katıldı.

Duruşmada tanık olarak dinlenen, maktul Erkol'un komşusu Raziye T, olay sabahı apartmanda bağrışmalar duyduğunu söyledi.

Telaşla kapıyı açtığını anlatan Raziye T. "Kapıyı açtığımda, Tuğba yerde baygın bir şekilde yatıyordu. Başında sanık vardı. Kapımın önünde de kızları M.E. ağlayarak benden yardım istiyordu. Hemen çocuğu içeri alıp kapıyı kapattım. Sanık 'Çocuğu ver' diye kapıma vurmaya başladı. Kapıyı açmadım. Bir süre sonra gitti. Ben de ambulans çağırdım." diye konuştu.

Tanık olarak dinlenen, maktul Erkol'un yeğeni Arzu K. de teyzesiyle sanığın yaklaşık bir yıldır geçimsizlik yaşadığını anlattı.

Teyzesi Tuba Erkol ile sık sık görüştüklerini belirten Arzu K, "Teyzem bize her geldiğinde sanık bana mesaj atıp teyzemin ne yaptığını, nerede olduğunu soruyordu. Teyzemi sürekli kontrol ediyordu. Bir gün teyzemle pazara gittiğimizde, yanında bizim de olduğumuzu bildiği halde 'Neredeydin, telefonunu neden açmadın?' diye üzerine yürüdüğüne şahit oldum." ifadesini kullandı.

"3 gün yatarım. 4'üncü gün ne olacağını sen düşün"

Olaydan birkaç gün önce sanık ve maktulün yüz yüze konuşmalarına şahit olduğunu anlatan Arzu K, şöyle devam etti:

"Teyzem bizde kalıyordu. Araçla teyzemin evine gittik. Araçta kızı M.E. de vardı. Eve ulaştığımızda M.E. araçtan inip, eşyalarını almak için eve çıktı. Bu sırada sanık yanımıza geldi. Teyzeme 'Neden böyle yapıyorsun. Boşanacak mıyız?' gibi sorular sordu. Teyzem de boşanmak istediğini, çocukları istediği zaman görebileceğini söyleyince sanık karşı çıktı. Bu sırada uzaklaştırma kararı olmasına rağmen yanımıza geldiği için teyzem 'Bak uzaklaştırma kararı var. Seni polise şikayet edersem hapse girersin' dedi. Sanık da bunun üzerine '3 gün yatarım. 4'üncü gün ne olacağını sen düşün' diye konuştu."

Müşteki avukatı Bayram Koyuncu ise sanığın evliliği sırasında başka kadınlarla yazışmalarını içeren dosyayı, mahkeme heyetine teslim ederek, sanık Erkol'un maktule iftira atıp, alacağı cezayı azaltmaya çalıştığını savundu.

M.E'nin avukatı Emin Levent Yavuzer de sanığın eyleminin, gerçekleştirme şekli ve bıçak darbelerinin sayısı dikkate alındığında "canavarca hisle öldürme" olduğunu belirterek, en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti.

Tutuklu sanık Bekir Erkol'un avukatı ise BTK kayıtlarının müvekkilinin savunmasını doğruladığını öne sürdü.

Erkol'un avukatı, "Müvekkilimin bu eylemi hangi şartlarda gerçekleştirdiğinin tartışılması gerekiyor. Ortada canavarca hisle öldürme gibi bir durum yoktur." dedi.

Bunun üzerine sinir krizi geçiren maktulün babası Mustafa Ceran, "Avukat bey, katile neredeyse ödül vereceksin. Senin evladının başına da gelebilirdi. Tuba'nın 3 çocuğunun gözyaşı aylardır dinmiyor." diye tepki gösterdi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, dosyadaki eksikliklerin tamamlanması işin duruşmayı erteledi.

Olay

Karatay ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde, 28 Ağustos 2019'da eşi Tuba Erkol ile "şiddetli geçimsizlik" yaşadıklarIı gerekçesiyle mahkemece hakkında iki ay süreyle evden uzaklaştırma kararı verilen Bekir Erkol, eve giderek eşiyle tartışmış, ardından 3 çocuk annesi eşini, çocuklarının gözü önünde 46 yerinden bıçaklayarak öldürmüştü.

İki çocuğunu alıp annesinin evine gittiği belirlenen Bekir Erkol, burada gözaltına alınmıştı.

Tutuklanan Erkol hakkında, "canavarca hisle eşi kasten öldürme" suçlamasıyla dava açılmıştı.