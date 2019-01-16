Son Dakika Haberleri: Konya'da Eşini Bıçaklayan Kişinin, 5 Aylık Bebeğini Rehin Alması

Konya'da Eşini Bıçaklayan Kişinin, 5 Aylık Bebeğini Rehin Alması

33 dakika önce

Konya'da tartıştığı eşini bıçakla yaralayarak 5 aylık bebeğini rehin aldığı gerekçesiyle gözaltına alınan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan zanlı, savcılığın itirazı üzerine tutuklandı.

Konya'da Eşini Bıçaklayan Kişinin, 5 Aylık Bebeğini Rehin Alması, System.String[]
Konya'da tartıştığı eşini bıçakla yaralayarak 5 aylık bebeğini rehin aldığı gerekçesiyle gözaltına alınan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan zanlı, savcılığın itirazı üzerine tutuklandı.

Merkez Karatay ilçesindeki evlerinde eşi Dilan G'yi bıçakla yaralayan ve 5 aylık bebeğini rehin alan Abdürrezzak G'nin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına savcılık tarafından itiraz edildi.

Bunun üzerine yeniden gözaltına alınan Abdürrezzak G, Konya 1. Sulh Ceza Hakimligˆince "silahla tehdit" suçlamasıyla tutuklandı.

Merkez Karatay ilçesi Akifpaşa Mahallesi Küçükağa Sokak'ta oturan Abdürrezzak G. (21), dün, tartıştığı eşi Dilan G'yi bıçakla yaralamış, komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Dilan G, ambulansla Konya Numune Hastanesine kaldırılmıştı.

Polisi görünce 5 aylık bebeği G.G'yi rehin alarak, kendisini eve kilitleyen Abdürrezzak G, güçlükle eyleminden vazgeçirilmiş, gözaltına alınan zanlı, sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 09:26 Kaynak: AA

Karatay, Merkez, Konya, 3. Sayfa
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