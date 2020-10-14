Konya'da eşini bıçaklayarak öldüren sanığın duruşması görüldü - Son Dakika

Konya'da eşini bıçaklayarak öldüren sanığın duruşması görüldü

14.10.2020 12:45
Konya'da eşini bıçaklayarak öldüren sanığın duruşması görüldü, System.String[]

Konya'da 3 çocuk annesi eşini 46 bıçak darbesiyle öldüren sanığın, "canavarca hisle kasten öldürmek" suçlamasıyla yargılanmasına devam edildi.

Konya'da 3 çocuk annesi eşini 46 bıçak darbesiyle öldüren sanığın, "canavarca hisle kasten öldürmek" suçlamasıyla yargılanmasına devam edildi.

Konya 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Bekir Erkol, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Maktul Tuba Erkol'un annesi Behiye ve babası Mustafa Ceran ile taraf avukatları da salonda hazır bulundu.

Duruşmada tanık olarak dinlenen sanık Erkol'un ağabeyi Mehmet Erkol, Bekir ve Tuba Erkol'un olaydan 4,5 ay öncesine kadar annesinin evinde oturduğunu, daha sonra kiralık eve taşındıklarını söyledi.

Kardeşi Bekir Erkol'un olaydan önceki akşam kendisine, geçinemediklerini ve ayrılacaklarını söylediğini ifade eden Mehmet Erkol, bunun üzerine "Olmuyorsa zorlamanın anlamı yok, ayrılırsınız." ifadesini kullandığını aktardı.

Tanık olarak dinlenen Bekir Erkol'un yeğeni Salih Erkol da amcasının, Tuba ile 16 yıllık evli olduğunu kaydetti.

Zaman zaman tartışmalarının olduğunu dile getiren Erkol, "Amcam, yengemin kendisini aldattığından şüphelenmişti." dedi.

Erkol çiftinin çocukları M.E'nin avukatı Emin Levent Yavuzer de tanıkların, sanığın haksız tahrik indirimlerinden yararlanması amacıyla taraflı konuştuklarını ileri sürdü.

Tahrik indirimlerinin uygulanmamasını talep ettiklerini belirten Yavuzer, "Tanıklar, kurgulanmış şekilde, haksız tahrik indirimlerinden faydalandırmak için konuşuyorlar." şeklinde konuştu.

Sanık Bekir Erkol da olay günü eşi Tuba Erkol ile tartıştıklarını ifade ederek, "Niye böyle yaptığını sordum. 'Maddi ve manevi olarak beni tatmin etmiyorsun. Çöp kokuyorsun.' dedi." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, dosyadaki eksikliklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.

Olay

Karatay ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde 28 Ağustos 2019'da eşi Tuba Erkol ile "şiddetli geçimsizlik" yaşadıkları gerekçesiyle mahkemece hakkında 2 ay süreyle evden uzaklaştırma kararı verilen Bekir Erkol, eve giderek eşiyle tartışmış, ardından 3 çocuk annesi eşini, çocuklarının gözü önünde 46 yerinden bıçaklayarak öldürmüştü.

İki çocuğunu alıp annesinin evine gittiği belirlenen Bekir Erkol, burada gözaltına alınmıştı.

Tutuklanan Erkol hakkında "canavarca hisle eşi kasten öldürme" suçlamasıyla dava açılmıştı.

Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi, Çocuk, Konya, Ceza, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Konya'da eşini bıçaklayarak öldüren sanığın duruşması görüldü - Son Dakika

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