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Konya'da Eşini Öldürdüğü İddia Edilen Sanığın Davası Sürüyor - Son Dakika

Konya'da Eşini Öldürdüğü İddia Edilen Sanığın Davası Sürüyor

Son Güncelleme: 19.10.2023 17:23

Konya'nın Çumra ilçesinde eşini tabancayla öldürdüğü ileri sürülen sanığın yargılandığı dava devam ediyor. Duruşmada, sanık, maktulün ailesi ve avukatları hazır bulundu. Tarafların ifadelerinin ardından savcı, sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti. Duruşma, Adli Tıp raporunun gelmesi için ertelendi.

Konya'nın Çumra ilçesinde eşini tabancayla öldürdüğü ileri sürülen sanığın yargılandığı dava sürüyor.

Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Bayram S, maktulün kızı, annesi, babası ve taraf avukatları katıldı.

Mahkemede söz verilen sanık Bayram S. "Kızımdan şikayetçiyim, kızımın tutuklanmasını istiyorum." dedi.

Maktulün annesi Fatma Şahin, sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

Maktulün babası Ramazan Şahin, "Sanığın ömür boyu müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasını istiyorum." ifadesini kullandı.

Sanığın kızı Melisa Yaylacı ise babasının cezasını çekmesini istediğini kaydetti.

Tarafların dinlenmesinin ardından cumhuriyet savcısı mütalaasını sunarak, sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesini talep etti.

Heyet, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, Adli Tıptan beklenen cezai ehliyet raporunun gelmesi için duruşmayı erteledi.

Çumra ilçesi İçeriçumra Mahallesi'nde 3 Ağustos 2022'de Bayram S, eşi Fadim S'nin kaybolduğunu iddia ederek, evinin yakınlarındaki iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerini izlemek istediğini belirtmişti.

Bayram S'nin hareketlerinden şüphelenen iş yeri çalışanlarının durumu jandarmaya bildirmesi üzerine gelen ekipler, evinde cesedi bulunan sanığı gözaltına almıştı.

Kaynak: AA

Cumhuriyet, Konya, Jandarma, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Konya'da Eşini Öldürdüğü İddia Edilen Sanığın Davası Sürüyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Konya'da Eşini Öldürdüğü İddia Edilen Sanığın Davası Sürüyor - Son Dakika
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