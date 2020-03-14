Konya'da eşini öldüren koca adliyeye sevk edildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Konya'da eşini öldüren koca adliyeye sevk edildi - Son Dakika

Konya'da eşini öldüren koca adliyeye sevk edildi

6 saat önce

Konya'da eşini çalıştığı özel hastanede başından vurarak öldüren kişi adliyeye sevk edildi.

Konya'da eşini öldüren koca adliyeye sevk edildi, System.String[]

Konya'da eşini çalıştığı özel hastanede başından vurarak öldüren kişi adliyeye sevk edildi. 'Eşim beni sırtımdan vurdu, ben de onu başından vurdum' dediği iddia edilen zanlının sorgusunda susma hakkını kullandığı öğrenildi.


Olay, dün sabah saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Ferhuniye Mahallesi Hastane Caddesi üzerinde bulunan özel bir hastanede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, özel hastanede çalışan Münevver Şahin (30), boşanma aşamasında olduğu özel güvenlik görevlisi kocası Bayram Ş. (37) ile tartışmaya başladı. Tartışma sırasında Bayram Ş. eşi Münevver Şahin'i yanında bulunan tabancayla kafasından vurarak odadan çıktı. Yaralanan kadın, silah seslerini duyan hastane çalışanlarının müdahalesiyle tedavi altına alınırken yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.


Olay yerinden kaçmaya çalışan Bayram Ş. ise silah seslerini duyan hastane yakınında bulunan polis ekipleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli koca, olay yerindeki ilk beyanında, "O beni sırtımdan vurdu, ben de onu başından vurdum" dediği iddia edilirken, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğindeki sorgusunda susma hakkını kullandığı öğrenildi. Bayram Ş., işlemlerin ardından Konya Numune Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. - KONYA

Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 11:39 Kaynak: İHA
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