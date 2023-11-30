 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Konya'da Eşini Öldüren Sanığa Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası - Son Dakika

Konya'da Eşini Öldüren Sanığa Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası

Konya'nın Çumra ilçesinde eşini tabancayla vurarak öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Mahkeme kararı alkışlarla karşılandı.

Konya\'da Eşini Öldüren Sanığa Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası
30.11.2023 - 16:39,  Güncelleme: 16:41
Abone Ol

Konya'nın Çumra ilçesinde eşini tabancayla vurarak öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Bayram S, maktulün yakınları ile taraf avukatları katıldı.

Sanık Bayram S, savunmasında kızından şikayetçi olarak tutuklanması talebinde bulundu.

Taraf avukatlarının dinlenmesinin ardından mahkeme heyeti, sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasına hükmetti.

Maktul Fadim S'nin yakınları, mahkemenin verdiği kararı alkışlayarak sevinç yaşadı.

Çumra ilçesi İçeriçumra Mahallesi'nde 3 Ağustos 2022'de Bayram S, eşi Fadim S'nin kaybolduğunu iddia ederek, evinin yakınlarındaki iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerini izlemek istediğini belirtmişti.

Bayram S'nin hareketlerinden şüphelenen iş yeri çalışanlarının durumu jandarmaya bildirmesi üzerine gelen ekipler, evinde eşinin cesedi bulunan sanığı gözaltına almıştı.

Kaynak: AA

Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Konya'da Eşini Öldüren Sanığa Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası - Son Dakika


18:22
Türk askerinin Libya'daki görev süresini 24 ay daha uzatan tezkere, Meclis'te kabul edildi Türk askerinin Libya'daki görev süresini 24 ay daha uzatan tezkere, Meclis'te kabul edildi
17:54
Hamas, 2 İsrailli rehineyi daha Kızılhaç'a teslim etti Hamas, 2 İsrailli rehineyi daha Kızılhaç'a teslim etti
17:31
Sakatlıkların peşini bırakmadığı Arda Güler'den haber var Sakatlıkların peşini bırakmadığı Arda Güler'den haber var
16:47
Ekşisözlük'te pedofili skandalı! Bakanlık görüntüleri paylaşan yazarı arıyor Ekşisözlük'te pedofili skandalı! Bakanlık görüntüleri paylaşan yazarı arıyor
16:40
Düşme hattındalar! 10 puanı silinen Everton'a bir darbe daha geliyor Düşme hattındalar! 10 puanı silinen Everton'a bir darbe daha geliyor
16:33
Emine Erdoğan'ın Filistin paylaşımı Çin medyasında yankı buldu Emine Erdoğan'ın Filistin paylaşımı Çin medyasında yankı buldu
16:26
Melisa Döngel ''Arkadaşım sevgilisiyle birlikte olabilirim'' dedi, yer yerinden oynadı Melisa Döngel ''Arkadaşım sevgilisiyle birlikte olabilirim'' dedi, yer yerinden oynadı
16:22
Bodrum'da öldürülen Rus anne ve kızı için yardım kampanyası başlatıldı Bodrum'da öldürülen Rus anne ve kızı için yardım kampanyası başlatıldı

Son Dakika
18:22 Türk askerinin Libya'daki görev süresinin 24 ay daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, TBMM'de kabul edildi
17:54 Hamas, 2 İsrailli rehineyi daha Kızılhaç'a teslim etti
17:31 Sakatlıkların peşini bırakmadığı Arda Güler'den haber var
16:48 Şahinbey Millet Kütüphanesi Şehrin Bilim Yuvası Olacak
16:47 Ekşisözlük'te pedofili skandalı! Bakanlık görüntüleri paylaşan yazarı arıyor
16:40 Düşme hattındalar! 10 puanı silinen Everton'a bir darbe daha geliyor
16:33 Emine Erdoğan'ın Filistin paylaşımı Çin medyasında yankı buldu
16:26 Melisa Döngel ''Arkadaşım sevgilisiyle birlikte olabilirim'' dedi, yer yerinden oynadı
16:22 Bodrum'da öldürülen Rus anne ve kızı için yardım kampanyası başlatıldı
16:18 Kendall Jenner, Forbes Dergisi'ne kapak olduktan sonra üstsüz video yayınladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.11.2023 18:46:37. #1.12#
SON DAKİKA: Konya'da Eşini Öldüren Sanığa Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement