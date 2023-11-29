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Konya'da Eşini Piknik Tüpüyle Öldüren Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika

Konya'da Eşini Piknik Tüpüyle Öldüren Kişi Gözaltına Alındı

Konya'nın Ereğli ilçesinde tartıştığı eşini başına piknik tüpü vurarak öldüren kişi gözaltına alındı. Tartışmanın büyümesi üzerine Mustafa Ö, eşinin başına piknik tüpüyle vurdu. Ayşe Ö'nün cenazesi Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Gözaltına alınan Mustafa Ö. işlemleri için jandarmaya götürüldü.

Konya\'da Eşini Piknik Tüpüyle Öldüren Kişi Gözaltına Alındı
29.11.2023 - 09:45,
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Konya'nın Ereğli ilçesinde tartıştığı eşini başına piknik tüpü vurarak öldüren kişi gözaltına alındı.

Acıkuyu Mahallesi'ndeki evlerinde Mustafa Ö. ve eşi Ayşe Ö. arasında henüz öğrenilemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Mustafa Ö, eşinin başına piknik tüpüyle vurdu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin incelemesinde hayatını kaybettiği belirlenen Ayşe Ö'nün cenazesi Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Gözaltına alınan Mustafa Ö. işlemleri için jandarmaya götürüldü.

Kaynak: AA

Jandarma, Ereğli, Konya, Olay, Cinayet, Gözaltı, Suç, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Konya'da Eşini Piknik Tüpüyle Öldüren Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Konya'da Eşini Piknik Tüpüyle Öldüren Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika
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