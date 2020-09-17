Konya'da eşini silahla öldürüp intihara kalkışan sanık yargılanıyor - Son Dakika

Konya'nın merkez Karatay ilçesinde, eşini silahla öldürüp intihara teşebbüs eden tutuklu sanığın yargılanmasına devam edildi.

Konya 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Hasan Hüseyin Berber (53), avukatı ile oğlu katıldı.

Berber, savunmasında eşini öldürme kastı taşımadığını, silahını temizlerken kazayla vurduğunu öne sürdü.

Mahkeme Başkanı, sanık Berber'e daha önce verdiği ifadeleri hatırlattı, eşi ile tanık olarak dinlenen Mehmet İ. arasındaki bağlantıdan neden rahatsız olduğunu sordu.

Berber, "Aralarındaki ilişki beni rahatsız ediyordu. Bir yere gidileceğinde baş başa gidiyorlar, beni götürmüyorlardı." diye konuştu.

Berber'in oğlu A.B. ise Mehmet İ'nin, annesi Müslime Berber'e altın kolye hediye ettiğini belirterek, "Ölümünden 1-2 ay önce annem bana boynundaki kolyeyi Mehmet İ'nin aldığını söylemişti. Bunu bugüne dek açıklamamamın sebebi Mehmet İ'nin, ismi bu olayda geçmesin diye bana uyguladığı baskıdır." ifadesini kullandı.

Berber'in avukatı Mustafa Sayı, müvekkilinin sağlık sorunları nedeniyle etkin savunma yapamadığını ileri sürerek, daha önceki savunmalarına itibar edilmeksizin yeniden savunma yapmasını talep etti.

Dosyada, tanık Mehmet İ. ile öldürülen kadın arasındaki bağlantının tam olarak ortaya konulamadığını savunan Sayı, şunları kaydetti:

"Mehmet İ'nin yeniden tanık olarak dinlenmesini, kendisine maktule neden kıyafetler, elbiseler, hediyeler aldığının, neden mesajlaştıklarının sorulmasını istiyoruz. Bu hususları aydınlatmak gerekiyor. Maktul ile Mehmet İ. arasındaki görüşmelerin HTS kayıtlarının çıkarılmasını, maktulün tanık Mehmet ile arasındaki ilişkiyi bilen akrabalarının da tanık olarak dinlenmesini talep ediyoruz."

Sayı, sanık Berber'in sağlık durumu, delilleri karartma ve kaçma ihtimalinin olmamasının göz önünde bulundurulmasını ve tahliyesini talep etti.

Mahkeme heyeti, Halil B'nin tanık olarak dinlenmesine ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, dosyadaki eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Olay

Karatay ilçesi Saraçoğlu Mahallesi Hanefi Sokak'ta, 22 Mart 2019'da, evlerinde tartıştığı eşi Müslime Berber'i av tüfeğiyle vuran Hasan Hüseyin Berber, daha sonra intihar girişiminde bulunmuştu.

Müslime Berber olay yerinde hayatını kaybetmiş, kendisini silahla çenesinden yaralayan Berber ise sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılmıştı.

Berber hakkında "eşi kasten öldürme" suçlamasıyla dava açılmıştı.