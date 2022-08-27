Eşi evi terk etti diye çatıya çıkan kişi, fenalaşınca indirildi - Son Dakika
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Eşi evi terk etti diye çatıya çıkan kişi, fenalaşınca indirildi

27.08.2022 12:56
Eşi evi terk etti diye çatıya çıkan kişi, fenalaşınca indirildi

Konya'da eşinin evden ayrılması sebebiyle bunalıma giren şahıs, 3 katlı evinin çatısına çıkarak intihara teşebbüs etti.

Konya'da eşinin evden ayrılması sebebiyle bunalıma giren şahıs, 3 katlı evinin çatısına çıkarak intihara teşebbüs etti. Şahıs, çatıda fenalaşması sonucu polis ekiplerince aşağıya indirildi.

Olay, merkez Selçuklu ilçesi Cumhuriyet Mahallesi İbni Sina Caddesi üzerindeki bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, 45 yaşındaki Musa G. eşinin kendisini terk ettiği gerekçesiyle 3 katlı apartmanın çatısına çıkarak intihar girişiminde bulundu. Musa G'yi gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan polis, intihar etmek isteyen şahsın yanına çıktı. Polisin ikna çabasına rağmen eşi gelmeden inşaattan inmeyeceğini belirten şahıs, uzun süre direndi. Polis ekiplerinin ikna çabası devam ederken Musa G. çatıda fenalaştı. Musa G. Selçuklu İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince çatıdan alınarak aşağıya indirildi. Musa G., sağlık kontrolünün ardından ekip aracına alınarak ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA

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Kaynak: İHA

Selçuklu, Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Eşi evi terk etti diye çatıya çıkan kişi, fenalaşınca indirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eşi evi terk etti diye çatıya çıkan kişi, fenalaşınca indirildi - Son Dakika
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