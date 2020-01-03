Konya'da eski eş dehşeti - Son Dakika

Konya'nın Seydişehir ilçesinde bir kadın, boşandığı eşinin birlikte yaşadığı iddia edilen kadını tabancayla vurarak öldürdü.

Olay, akşam saatlerinde Hacıseyitali Mahallesi 202 Sokakta bulunan bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Seydişehir'de yaşayan Özlem G. kocası T.K'den boşandıktan sonra İstanbul'da yaşamaya başladı. Tekrar Seydişehir'e gelen Özlem G, boşandığı eşinin birlikte yaşadığı iddia edilen Aynur Süngülü'nün evine gitti. Özlem G, Süngülü'nün kızının kapıyı açmasının ardından eve girerek yanındaki tabanca ile Aynur Süngülü'ye ateş etti. Süngülü boynuna ve ayağına aldığı kurşunlar sonrası olay yerinde hayatını kaybederken, o sırada evinde bulunan komşusu seken kurşunlar ile elinden yaralandı. Silah sesleri üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi ve ambulans sevk edildi. Katil zanlısı Özlem G. suç aleti silah ile birlikte olay yerinden kaçtı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Aynur Süngülü'nün hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekipleri olay sonrası kaçan Özlem G'nin yakalanması için çalışma başlattı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Aynur Süngülü'nün cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Seydişehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

(İsmail Sünbül/İHA)