Konya'da bir kadın eski eşini tabancayla vurmak isterken ağır yaralandı - Son Dakika
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Konya'da bir kadın eski eşini tabancayla vurmak isterken ağır yaralandı

24.08.2022 12:38
Konya'da bir kadın eski eşini tabancayla vurmak isterken ağır yaralandı

Konya'da eski eşini tabancayla vurmak isteyen kadın, araya bir kişinin girmesiyle yanlışlıkla kendisini yaraladı.

Konya'da eski eşini tabancayla vurmak isteyen kadın, araya bir kişinin girmesiyle yanlışlıkla kendisini yaraladı.

İddiaya göre, Seda Y, eski eşi M.Z.D'nin Meram ilçesi Ateşbaz Veli Mahallesi'ndeki iş yerine gitti. İkili arasında 2 çocuklarının velayet meselesi nedeniyle başlayan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

Bunun üzerine Seda Y, aracından aldığı tabancayla M.Z.D'yi vurmak istediği sırada, iş yerine beraber geldiği S.O. tarafından engellenmeye çalışıldı. Bu sırada silahı ateşleyen kadın, kendisini yanlışlıkla karnından vurdu.

Arkadaşı S.O. tarafından ağır yaralı olarak Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen kadın, ilk müdahalenin ardından Konya Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

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Kaynak: AA

Meram, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Konya'da bir kadın eski eşini tabancayla vurmak isterken ağır yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Konya'da bir kadın eski eşini tabancayla vurmak isterken ağır yaralandı - Son Dakika
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