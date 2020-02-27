Konya'da eski eşiyle erkek arkadaşını öldürdüğü iddia edilen sanık hakim karşısında - Son Dakika

Konya'da eski eşiyle yanındaki erkek arkadaşını öldürdüğü gerekçesiyle hakkında dava açılan tutuklu sanık emekli polis memuru Mehmet Güzel, hakim karşısına çıktı.

Konya 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, sanık Güzel ile taraf avukatları katıldı.

Güzel, savunmasında eski eşi Hediye İnanç ile 2011'de boşandıklarını ancak birlikte yaşamaya devam ettiklerini öne sürdü.

Eski eşi ve bir ortağıyla 4 kreş işlettiklerini anlatan Güzel, olayın yaşandığı gün, cuma namazını kılıp gelmesinin ardından iş yerine döndüğünde Hediye İnanç'ın bütün paraları alıp gittiğini fark ettiğini iddia eden sanık, "Kendisini aradım, çocukların okul taksitini yatırmak için paraya ihtiyacım olduğunu söyledim. O da bana '2. şubedeyim, buraya gel vereyim' dedi. Ben de 2. şubeye gittim. Kendisi orada yoktu. Aradım ancak telefonlarıma cevap vermedi. O gün hasta olduğu için merak ettim, ısrarla aradım ama açmadı." ifadelerini kullandı.

Kreşten ayrıldıktan bir süre sanayi yakınlarında bir dükkanın önünde maktul Hediye İnanç'ın arabasını gördüğünü anlatan Güzel, şöyle devam etti:

"Dükkana gittim ama kapısı kapalıydı. Eğilip içeri baktığımda eski eşimle bir adamı uygunsuz vaziyette gördüm. Kapıyı çaldım ama açmadılar. O sinirle yanımda bulunan çakı ile işyerinin önündeki bir aracın lastiklerine zarar verdim. Sonra da camı kırarak içeri girdim. Hediye'ye neden böyle yaptığını sordum, elinden tutup götürmek istedim. Ancak ikisi de bana hakaret etti ve adamla aramızda boğuşma yaşandı. İsmi Oğuz olan maktul, masasının üzerindeki bıçakla üzerime geldi. Bıçağı elinden alıp kapıya doğru attım. Şahıs tekrar bıçağı aldı, boğuşmaya başladık. Sonrasını hatırlamıyorum."

Eski eşinin son dönemde alkol ve uyuşturucu da kullanmaya başladığını iddia eden sanık, bu nedenle aralarında zaman zaman tartışmalar yaşandığını ileri sürdü.

Müşteki avukatı Musa Doğan, Hediye İnanç ve sanığın, boşandıktan sonra zaman zaman ayrı evlerde yaşadıklarını, son dönemde de maktulün sanığa acıdığı için evinde kalmasına izin verdiğini iddia etti.

Sanığın, maktulleri tasarlayarak öldürdüğünü savunan Doğan, "Olay yeri, sanığın tesadüfen gidebileceği bir yer değildir. Ayrıca içeride kaldığı süre göz önüne alınırsa, 1 dakika 4 saniyede, ifade ettiği gibi konuşmaların yaşanması mümkün değildir. Biz sanığın, maktul Hediye'yi telefonuna kurduğu bir program üzerinden takip ettiğini düşünüyoruz. İkisinin de telefonlarının incelenmesini talep ediyoruz." dedi.

Mahkeme heyeti, sanık ve İnanç'ın telefonlarının incelenmesine ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Olay

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, merkez Karatay ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi 10620 Sokak'taki bir iş yerinde 21 Aralık 2018'de Hediye İnanç (34) ile Semi Oğuz Deniz'in bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili çalışma başlatmış, şüpheli Mehmet Güzel'i gözaltına almıştı.

Polis olarak görev yaparken psikolojik sorunları nedeniyle yaklaşık bir yıl önce malulen emekli edildiği öğrenilen Güzel'in ilk ifadesinde, "Boşandığım eşimin bir iş yerine girdiğini gördüm. Kepenkleri kapalı olan iş yerine ben de girdim. İçeride tartışmaya başladık. Semi Oğuz bana sandalye fırlattı. İkisini de bıçaklayıp kaçtım." dediği öğrenilmişti.

Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen Güzel, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanmış, "kasten öldürme" suçlamasıyla hakkında dava açılmıştı.