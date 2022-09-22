Konya'da eski gelinini bıçakla ağır yaralayan kayınvalidenin yeniden yargılanması sürüyor - Son Dakika
Üye Girişi

Konya'da eski gelinini bıçakla ağır yaralayan kayınvalidenin yeniden yargılanması sürüyor

22.09.2022 16:46
Konya'da eski gelinini bıçakla ağır yaralayan kayınvalidenin yeniden yargılanması sürüyor

Konya'da eski gelinini bıçakla ağır yaraladığı gerekçesiyle 12 yıl 6 ay hapis cezası verilen kayınvalidenin, istinaf mahkemesinin bozma kararının ardından yeniden yargılanmasına devam edildi.

Konya'da eski gelinini bıçakla ağır yaraladığı gerekçesiyle 12 yıl 6 ay hapis cezası verilen kayınvalidenin, istinaf mahkemesinin bozma kararının ardından yeniden yargılanmasına devam edildi.

Konya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya taraf avukatları katıldı.

Müşteki vekili Rabia Kıraç, eksikliklerin giderilmesini ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.

Sanık avukatı Hülya Şeflek de müvekkilinin uzun süredir tutuklu bulunduğu göz önüne alınarak bu aşamada tahliyesine karar verilmesini istedi.

Mahkeme heyeti, Adli Tıp Kurumu tarafından belirlenen randevu tarihinin beklenmesine ve Safiye B'nin tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Safiye B. (49), geçen yıl 11 Nisan'da merkez Meram ilçesi Havzan Mahallesi'nde boşandığı eşinin oğlu Mustafa A'nın evine gitmiş, tartıştığı eski gelini Türkan A'yı bıçakla yaralamıştı.

Konya 1. Ağır Ceza Mahkemesince yargılanan Safiye B'ye "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan iyi hal indirimiyle 12 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti.

Konya Bölge Adliye Mahkemesi, mağdur Türkan A'nın "yaralanma derecesinin tam tespitinin yapılması gerektiği" gerekçesiyle sanığın yeniden yargılanmasına karar vermişti.

YORUMLAR
500
Konya Büyükşehir Belediyesi ulaşım kaynaklı gürültüyü azaltmak için 'gürültü bariyeri' yapıyor Konya Büyükşehir Belediyesi ulaşım kaynaklı gürültüyü azaltmak için 'gürültü bariyeri' yapıyor Konya'da 28 yıl sonra aydınlatılan cinayetin zanlısı serbest bırakıldı Konya'da 28 yıl sonra aydınlatılan cinayetin zanlısı serbest bırakıldı
Kaynak: AA

Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Konya'da eski gelinini bıçakla ağır yaralayan kayınvalidenin yeniden yargılanması sürüyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:37 Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOKİ'den ev alanlara duyurdu: Yüzde 25 indirim yapılacak
16:27 Şarkıcı Berna Tan annesinden gördüğü şiddeti anlattı: 4 yaşındayken bilerek elimi yaktı
16:03 CHP'li Engin Altay, Merkez Bankası'nın faizi yüzde 12'ye düşürmesine tepki gösterdi
15:57 Sinir krizi geçiren şahıs haciz gelen arabasını benzin döküp yaktı
15:57 Hatayspor'u çalıştıracak Volkan Demirel'e eşi Zeynep Demirel'den uyarı: Hatay'da kiloya dikkat et
15:58 Putin'in seferberlik kararını yorumlayan emekli İngiliz tümgeneralden şok iddia: Son 5 yılda orduda görev yapmış 2 milyon asker geri çağrılabilir
15:49 Evleneli henüz 20 gün olmuştu! Nikah fotoğraflarını silen Burcu Binici'den ilk sözler: Boya yüzünden tartıştık
15:39 Ünlü isimlerden 'ahlak polisi' tarafından yakalanıp öldürülen Mahsa Amini paylaşımı arka arkaya geldi!
15:17 Sarıyer'de bir gecekonduda başlayan yangın komşu eve sıçradı!
15:32 Kahin Baba Vanga 43 yıl önce tahminini açıklamıştı! Putin'in Batı'ya çektiği rest, yaklaşan 2023 için paniğe yol açtı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.09.2022 16:46:10. #1.11#
SON DAKİKA: Konya'da eski gelinini bıçakla ağır yaralayan kayınvalidenin yeniden yargılanması sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement