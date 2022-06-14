Sanık avukatı da müvekkilinin psikolojik problemler yaşadığını iddia ederek, "Safiye B. geçmişte psikolojik tedavi de görmüştür. Olay anında öldürme kastı yoktur." ifadelerini kullandı.

Konya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla dahil olan tutuklu sanık Safiye B. ile taraf avukatları katıldı.

Kaynak: AA

Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Konya'da eski gelinini bıçakla yaralayan kayınvalidenin yeniden yargılanmasına başlandı - Son Dakika

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