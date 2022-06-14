Konya'da eski gelinini bıçakla yaralayan kayınvalidenin yeniden yargılanmasına başlandı - Son Dakika
Üye Girişi

Konya'da eski gelinini bıçakla yaralayan kayınvalidenin yeniden yargılanmasına başlandı

14.06.2022 12:23
Konya'da eski gelinini bıçakla yaralayan kayınvalidenin yeniden yargılanmasına başlandı

Konya'da, eski gelinini bıçakla ağır yaraladığı gerekçesiyle 12 yıl 6 ay hapis cezası verilen kayınvalide, istinaf mahkemesinin bozma kararının ardından yeniden yargılanıyor.

Konya'da, eski gelinini bıçakla ağır yaraladığı gerekçesiyle 12 yıl 6 ay hapis cezası verilen kayınvalide, istinaf mahkemesinin bozma kararının ardından yeniden yargılanıyor.

Konya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla dahil olan tutuklu sanık Safiye B. ile taraf avukatları katıldı.

Söz verilen Safiye B, olay nedeniyle pişman olduğunu belirterek, tahliyesini ve beraatini istedi.

Sanık avukatı da müvekkilinin psikolojik problemler yaşadığını iddia ederek, "Safiye B. geçmişte psikolojik tedavi de görmüştür. Olay anında öldürme kastı yoktur." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, Safiye B'nin akıl sağlığına ilişkin sağlık raporu hazırlanmasına ve tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Safiye B. (49), geçen yıl 11 Nisan'da merkez Meram ilçesi Havzan Mahallesi'nde boşandığı eşinin oğlu Mustafa A'nın evine gitmiş, tartıştığı eski gelini Türkan A'yı bıçakla yaralamıştı.

Konya 1. Ağır Ceza Mahkemesince yargılanan Safiye B'ye "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan iyi hal indirimiyle 12 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti.

Konya Bölge Adliye Mahkemesi, mağdur Türkan A'nın "yaralanma derecesinin tam tespitinin yapılması gerektiği" gerekçesiyle sanığın yeniden yargılanmasına karar vermişti.

YORUMLAR
500
Kulu'da 5 katlı binanın zeminini su bastı (2) Kulu'da 5 katlı binanın zeminini su bastı (2) Konya'da sağanak yağış su baskınlarına neden oldu Konya'da sağanak yağış su baskınlarına neden oldu Konya'da sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı Konya'da sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı
Kaynak: AA

Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Konya'da eski gelinini bıçakla yaralayan kayınvalidenin yeniden yargılanmasına başlandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
18:18 21 yaşındaki Adem Çakan isimli genç, araç içinde başından vurulmuş halde bulundu
18:15 Gösterdiği kırmızı kart sonrası futbolcular ve taraftarların saldırısına uğrayan hakem hayatını kaybetti
18:08 Polise yumruk atan DBP'li Salihe Aydeniz'in Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan 80 fezlekesi bulunuyor
17:53 Kim Min-Jae, Fenerbahçe'den ayrılabilir! Menajeri, Ali Koç ile görüşmek için İstanbul'a geldi
17:46 Kaftancıoğlu'nun siyasi parti üyeliği Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düşürüldü! Konuyla ilgili CHP'den ilk açıklama geldi
17:23 Polislerin ikna etmeye çalıştığı adam köprüden atladı!
16:39 Tüik: Tiyatro salonu sayısı önceki sezona göre, yüzde 44,4, sinema salonu sayısı yüzde 11,1 azaldı
17:12 Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Artık 'Turkey' yok, 'Türkiye' var" dedi, Akşener'den tepki geldi
17:03 Fenerbahçe'de transfer hamlesi! Lincoln Henrique'yi 4 yıllık sözleşme ile renklerine bağladı
16:50 Teknik direktör Jorge Jesus'un sağlık kontrolünde kan alan hemşirenin bilekliği sosyal medyada gündem oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.06.2022 18:26:58. #1.11#
SON DAKİKA: Konya'da eski gelinini bıçakla yaralayan kayınvalidenin yeniden yargılanmasına başlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement