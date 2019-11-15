Konya'da eski karısının eşini öldüren sanığın yargılaması sürüyor

Amerika Birleşik Devletleri'nden (ABD) Türkiye'ye gelip, Konya'da yaşayan eski eşinin kocasını öldüren Halil İbrahim Kaya'nın yargılanmasına devam edildi.

Konya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Kaya, tutuksuz yargılanan sanık Mustafa G, öldürülen Hüseyin Alşahin'in eşi Mine Alşahin ile taraf avukatları katıldı.

Kaya, savunmasında kıskançlık cinayeti işlemediğini, maktulle arasındaki husumetin kızıyla görüştürülmemesinden kaynaklandığını iddia etti.

Boşandığı Mine Alşahin ile kızının velayeti konusunda anlaşmazlıklar yaşadığını, kızına bu durumla ilgili sıkıntı yaşatmamak için de uzaklaşarak ABD'ye taşındığını belirten Kaya, eski eşinin evlendiğinden haberinin olmadığını, daha sonra kızının velayeti için maktul ile görüşmeye başladığını anlattı.

İlk görüşmelerden sonra maktul Hüseyin Alşahin'in kendisine hakaret ettiğini ve kızıyla ilgili tehditte bulunduğunu savunan Kaya, problemi yasal yollardan çözmeye çalıştığını ama karşı tarafın anlaşmaya yanaşmadığını ileri sürdü.

Kaya, "Olayda tasarlama söz konusu değildir. Türkiye'ye gelince yüz yüze konuşmak için yanına gittim. Kimseye zarar vermek istemedim. Öldürme niyetiyle gitseydim, öldürüp çıkardım. Ben konuşmaya çalıştım." dedi.

Söz alan Mine Alşahin ise "Maktulle kızım arasında çok güzel bir baba-kız ilişkisi vardı. Çok güzel bir aile olmuştuk. Arabulucunun önerisiyle pedagoga gittik. Pedagog da kızımın ailemiz içinde mutlu olduğunu söylemişti." şeklinde ifade verdi.

Kaya'nın avukatı Çağrı Ünal, öldürmeyi tasarlayanın karşı taraf olabileceğini ileri sürerek maktulün olaydan bir gün önce söz konusu iş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarının kapatıldığını dile getirdi.

Ünal, müvekkilinin arabuluculuk için anlaştığı ve Alşahin ailesiyle 4 kez görüştüğü belirtilen Selçuk Duygu'nun tanık olarak dinlenilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına ve yargılamanın uzamaması gerekçesiyle Duygu'nun dinlenilmesi talebinin reddine karar vererek duruşmayı erteledi.

Olay

Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesi'ndeki bir iş yerinde 23 Ekim 2018'de, eski karısı Mine Alşahin ile evlenen Hüseyin Alşahin'i tartıştıktan sonra silahla öldürdüğü öne sürülen Halil İbrahim Kaya, karakola giderek teslim olmuştu.

Eski asker arkadaşından aldığı iki tabancadan biri tutukluk yapınca cinayeti diğer tabancayla gerçekleştirdiğini söylediği öğrenilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.