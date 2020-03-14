Konya'da eski kömür ocağındaki gölete düşen genç öldü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Konya'da eski kömür ocağındaki gölete düşen genç öldü - Son Dakika

Konya'da eski kömür ocağındaki gölete düşen genç öldü

6 saat önce

Konya'nın Beyşehir ilçesinde eski kömür ocağında oluşan gölete düşen lise öğrencisi, hayatını kaybetti.

Konya'da eski kömür ocağındaki gölete düşen genç öldü, System.String[]

Konya'nın Beyşehir ilçesinde eski kömür ocağında oluşan gölete düşen lise öğrencisi, hayatını kaybetti.

İddiaya göre, Esence Mahallesi'nde tel örgüyle çevrilen eski kömür ocağına arkadaşı H.İ.A. ile gezmek için giden Dursun Ali Özhölçek (15), eğimli alanda ayağının kayması sonucu buradaki gölete düştü.

Suda kaybolan Özhölçek'i kurtaramayan arkadaşı H.İ.A'nın durumu bildirmesi üzerine, olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Gence ulaşılamayınca bölgeye Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığında görevli dalgıç ekibi gönderildi. Dalgıçlar, yaklaşık 2 metre derinlikte gencin cesedine ulaştı.

Sudan çıkarılan ceset, otopsi için Beyşehir Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Beyşehir, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 11:48 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kavga sırasında yanlışlıkla ablasını öldüren zanlı, sağlık kontrolüne giderken şarkı söyledi
Son Dakika: Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısı 6'ya yükseldi Prof Dr. İlber Ortaylı marketlere hücum edenlere sert çıktı: Türk ahlakına uymayan bir görgüsüzlük yapıyorlar Dubai şeyhinin ultra lüks yatı koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındı

Son Dakika Haberleri
04:08 Dere yatağına otomobil devrildi: 1 ölü
04:04 Beyoğlu'nda bir evde çıkan yangın söndürüldü
04:02 Lübnan'da koronavirüs nedeniyle camilerde namazlar askıya alındı
03:42 İstanbul polisinden kaçak makaron ve nargile tütünü operasyonu
03:39 İSTANBUL POLİSİNDEN KAÇAK MAKARON VE NARGİLE TÜTÜNÜ OPERASYONU (GENİŞ HABER)

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2020 06:01:08. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Konya'da eski kömür ocağındaki gölete düşen genç öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]