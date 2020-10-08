Konya'da esrar, kaçak telefon ve nargile tütünü yakalandı - Son Dakika

Konya Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalarda 17 kilo uyuşturucu madde, 30 adet gümrük kaçağı cep telefonu ve 158 kilo gümrük kaçağı nargile tütünü ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin sokak satıcıları ve zehir tacirlerince piyasaya sürülmeye hazırlanan uyuşturucu maddelerin ele geçirilmesine yönelik çalışmaları devam ediyor. Narkotik polisinin çalışmalarında 17 kilo 290 gram esrar ve hint keneviri ele geçirilirken, 4 şahsa işlem yapıldı.

Gümrük kaçağı cep telefonu ve nargile tütünü yakalandı

Öte yandan, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda ise 30 adet gümrük kaçağı cep telefonu, 158 kilogram gümrük kaçağı nargile tütünü ele geçirildi. Olaylarla ilgili 5 şahsa işlem yapıldığı belirtildi. - KONYA