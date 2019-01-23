Son Dakika Haberleri: Konya'da Eşsiz Sis Manzarası

Konya'da Eşsiz Sis Manzarası

10 dakika önce

Konya'da sabah saatlerinde etkili olan yoğun sisin kent merkezi üzerindeki manzarası havadan görüntülendi.

Konya'da Eşsiz Sis Manzarası, System.String[]
Konya'da sabah saatlerinde etkili olan yoğun sisin kent merkezi üzerindeki manzarası havadan görüntülendi.

Konya'da sis sabah saatlerinde etkisi oldu. Görüş mesafesinin azalması nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanırken Konya-İstanbul uçuşları karşılıklı iptal edildi. Şehrin en yüksek tepesi Akyokuş mevkisinden Konya'nın üzerine çöken sisin oluşturduğu eşsiz manzara görsel şölen sundu. Sisin etkili olduğu anlar havadan görüntülenirken Akyokuş mevkisine gelenler kartpostallık manzarayı izleyerek bu anların keyfini çıkardı. - KONYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 01:07 Kaynak: İHA

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