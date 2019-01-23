Konya'da Eşsiz Sis Manzarası

Konya'da sabah saatlerinde etkili olan yoğun sisin kent merkezi üzerindeki manzarası havadan görüntülendi.

Konya'da sabah saatlerinde etkili olan yoğun sisin kent merkezi üzerindeki manzarası havadan görüntülendi.



Konya'da sis sabah saatlerinde etkisi oldu. Görüş mesafesinin azalması nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanırken Konya-İstanbul uçuşları karşılıklı iptal edildi. Şehrin en yüksek tepesi Akyokuş mevkisinden Konya'nın üzerine çöken sisin oluşturduğu eşsiz manzara görsel şölen sundu. Sisin etkili olduğu anlar havadan görüntülenirken Akyokuş mevkisine gelenler kartpostallık manzarayı izleyerek bu anların keyfini çıkardı. - KONYA

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