Konya'da eşsiz spor keyfinin adresi

Tesis,tenis kortları, okçuluk alanı, fitness merkezi, spinning stüdyosu, trambolin stüdyosu, masa tenisi ve jimnastik sahalarının yanısıra step, aerobik, zumba ve platese kadar geniş bir yelpazede Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>spor yapmak isteyenler için cazip fırsatlar sunuyor.

Meram Belediyesi tarafından yapımı gerçekleştirilen Aşkan Muhammet Yürükuslu Spor Kompleksi, sporseverlere eşsiz ve keyifli bir ortamda spor yapma imkanı sunuyor. Birçok yönüyle Konya'da tek olma özelliği taşıyan tesis huzurlu bir ortamda spor yapmak, sağlık, yenilenmek ve günün yorgunluğunu atmak isteyenler için fırsatlar sunuyor.

TESİS, SADECE SPOR KOMPLEKSİ DEĞİL, AYNI ZAMANDA BİR YAŞAM MERKEZİ

Güzel bir ortamda spor yapmak arayışında olanlar için en güzel tercihlerden biri olan Aşkan Muhammet Yürükuslu Spor Kompleksi, yaklaşık 4 bin m²'lik bir alanda ikisi kapalı, biri açık olmak üzere toplam 3 adet tenis kortu, 7 kulvarlı okçuluk alanı, jimnastik sahası ve fitness merkezi, spinning stüdyosu, trambolin stüdyosu, masa tenisi, step, aerobik, zumba ve plates alanları ve kafetaryasıylaspor yapmak isteyenler için bulunmaz bir ortam. Ulaşım kolaylığı ve rahatlığıyla da Konya'nın gözdesi olan tesis, her yaştan sporseverin ihtiyacı olan birçok özelliği bünyesinde barındırıyor. Vatandaşların, günün yorgunluğunu da rahatlıkla üzerlerinden atabilecekleri kompleks aynı zamanda bir yaşam merkezi.

AŞKAN MUHAMMET YÜRÜKUSLU SPOR KOMPLEKSİ, SPORSEVERLERİ BEKLİYOR!

Komplekste vatandaşlar, alanlarında uzman eğitmenler eşliğinde ve son teknoloji malzemeler yardımı ile spor yapılabiliyor. Ata sporumuz okçuluk ve tenis gibi dallarda da eğitimlerin verildiği spor merkezi, sporseverler için unutulmaz deneyimler sunuyor. Günlük sporu ve sporcu antremanlarını büyük bir motivasyonla yapabilme imkanı sunan Aşkan Muhammet Yürükuslu Spor Kompleksi, bu eşsiz ve keyifli deneyimi yaşamak isteyen tüm vatandaşları Aşkan Mahallesi Güneyyaka Sk. No:25 Meram adresine bekliyor.