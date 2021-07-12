Konya'da "et yiyen örümcek" paniği! Isırdığı yeri çürütüyor - Son Dakika

Avşar Mahallesi TOKİ konutlarında ikamet eden Mehmet Hozar, gece saatlerinde uyandığında yatak odasında bir sarıkız örümceği olduğunu fark etti. Kısa süreli panik yaşadıktan sonra örümceği kimseye zarar vermeden öldürmeyi başaran Mehmet Hozar, daha sonra kaldığı ikametini ilaçlattı.

"HALA EVİME KADAR GİRMESİNİN ŞOKU İÇERİSİNDEYİM"

Hozar, fotoğrafını çektiği örümceği ilacı satın aldığı iş yeri sahibinin de gördüğünde şaşkına döndüğünü belirterek, "Çok tehlikeli olduğunu medyadan okuduğumuz sarıkız örümceğinin evime kadar girmesinin hala şoku içerisindeyim" diye konuştu.

YAKLAŞIK BİR METRE YUKARI ZIPLAYABİLİYOR

Sarıkız örümceğinin, ağzından salgıladığı enzimlerle insanları zehirlemediği, ancak ısırdığı yeri çürüttüğü biliniyor. Etle beslenen bir etçil olan örümceğin yaklaşık bir metre yukarı zıplayarak veya ısıya duyarlı hareket ettiği, diğer örümceklerin insanlardan kaçarken, bu türün ısırmak için insanların üzerine gelebildiği biliniyor.