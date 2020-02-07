Konya'da etkili olan yağış nedeniyle ekili alanlar su altında kaldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Konya'da etkili olan yağış nedeniyle ekili alanlar su altında kaldı - Son Dakika

Konya'da etkili olan yağış nedeniyle ekili alanlar su altında kaldı

11 dakika önce

Konya'nın Beyşehir ilçesinde iki gündür etkili olan yağışlar nedeniyle ilçedeki ekili alanlar sular altında kaldı.

Konya'da etkili olan yağış nedeniyle ekili alanlar su altında kaldı, System.String[]

Konya'nın Beyşehir ilçesinde iki gündür etkili olan yağışlar nedeniyle ilçedeki ekili alanlar sular altında kaldı.


Beyşehir ilçesinde iki gündür etkili olan yağışlar Beyşehir Gölü'nü besleyen dere, akarsu ve derelerde taşkın oluşturması ilçeye bazı yerleşim merkezlerinde ekili alanları sular altında bıraktı. Derebucak'tan Beyşehir Gölü'ne su akışı sağlayan Gembos Derivasyon Tüneli ve Kanalı'nda su debisinin yükselmesi ve bazı yerlerde taşkın yapması ile yağışların su debisini yükselttiği akarsularda taşan sular, kanal güzergahında bulunan Beyşehir'e bağlı Akçabelen, Adaköy, Yeşildağ mahallelerindeki tarım alanları ile bahçelerini sular altında bıraktı. Derebucak'tan Beyşehir Gölü'ne su akışı sağlayan Gembos Derivasyon Tüneli ve Kanalı'nda su debisinin yükselmesi ve bazı yerlerde taşkın yapması ile yağışların su debisini yükselttiği akarsularda taşan sular, kanal güzergahında bulunan Beyşehir'e bağlı Akçabelen, Adaköy, Yeşildağ mahallelerindeki tarım alanları ile bahçelerini sular altında bıraktı.


Yağışlar Beyşehir Gölü ve Prof. Dr. Yılmaz Muslu Barajına can suyu oldu


Öte yandan, Derebucak ilçesinde dağlık alanlarda bir buçuk metreye ulaşan kar yükseltisi, yağan yağmurlarla birlikte eriyerek Prof. Dr. Yılmaz Muslu Barajı'nı da sularla doldurdu. Barajdan Gembos Derivasyon Kanalı'na aktarılan sular, tüneli de geçerek kilometrelerce ötedeki Beyşehir Gölü'ne ulaşıyor. DSİ Genel Müdürlüğü tarafından inşa edilen baraj ve hayata geçirilen Gembos derivasyon tüneli ve kanalı projesi, Türkiye'nin en büyük tatlı su gölü durumundaki yaz döneminde tarımsal sulama faaliyetleri ve buharlaşma kayıpları nedeniyle su seviyesi güz döneminde oldukça düşen Beyşehir Gölü'ne su desteği sağlıyor. Proje kapsamında yılda ortalama 130 milyon metreküp su göle ulaştırılıyor. Bu su desteği bölgedeki yağışlara bağlı olarak bu rakamın altında ya da üzerinde gerçekleşebiliyor. - KONYA

Derebucak, Beyşehir, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 05:13 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Sevgilisi tarafından dövülen kadını kurtarmak isterken katil oldu
Boş damacanaya idrarını yapan su kuryesi, asansörün güvenlik kamerasınca görüntülendi İBB AKOM saat verdi! İstanbul için kar yağışı uyarısı Teslim olan PKK'lı genç kız, evlat nöbeti tutan ailelere dağda yaşadıklarını anlattı

Son Dakika Haberleri
15:41 Reynmen dünya listelerinde 3. sıraya girdi
15:41 Burcu Esmersoy: Artık sessiz kalacağım
15:41 Şafak Sezer: Büyük sürpriz yakında
16:01 Oyuncu Savaş Özdemir'in Hollywood filminde rol aldığı ortaya çıktı
15:07 Kerimcan Durmaz ve İrem Derici sokak ortasında kalça dansı yaptı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2020 17:25:24. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Konya'da etkili olan yağış nedeniyle ekili alanlar su altında kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]