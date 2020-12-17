Konya'da eTwinning Projelerinde başarılı olan yönetici ve öğretmenlere belgeleri verildi - Son Dakika

Konya İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük, 2019 yılında yürüttükleri eTwinning projeleriyle Ulusal Kalite Etiketi ve Avrupa Kalite Etiketi alan öğretmenleri temsilen Meram, Karatay ve Selçuklu ilçelerinden 5'er öğretmene sertifikalarını verdi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Türkiye ve Avrupa'daki okulların iş birliği yapmalarına imkan tanıyan online proje ağı eTwinning platformunda Konya'nın, ürettiği projeler ve aldığı ödüllerle Türkiye ile Avrupa genelinde önemli başarılar elde etmeye devam ettiği belirtildi.

Geçen yıl ürettikleri eTwinning projeleriyle başarı elde eden 234 öğretmene teşekkür ettiği bildirilen Büyük, "436 Ulusal Kalite Etiketi, 189 Avrupa Kalite Etiketi, 128 eTwinning Okulu Paketi, 1 Özel Ödül Sertifikası ve 2 Teşekkür Belgesi alarak çok önemli bir başarının altına imza atan 234 öğretmene teşekkür ediyoruz." ifadesini kullandı.

Açıklamada, 2020 yılında bu başarı çıtasının çok daha yükseğe çıktığını vurgulayan Büyük, şunları kaydetti:

"2020'de il genelinde 584 öğretmen tarafından üretilen eTwinning projeleri, bin 72 Ulusal Kalite Etiketi, 583 de Avrupa Kalite Etiketi aldı. 2020 verilerine göre Konya, şehir bazında ülkemizde ve Avrupa'da birinciliği elde etti. Proje yürütücüsü öğretmenler başta olmak üzere bu başarının altına imza atılmasında emeği ve desteği olan herkese teşekkürlerimi iletiyorum."