Son Dakika Haberleri: Konya'da Ev Yangını

Konya'da Ev Yangını

2 saat önce

Konya'da çıkan yangında kullanılamaz hale gelen evde, sayfaları yanmamış bir Kur'an-ı Kerim bulundu.

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Konya'da çıkan yangında kullanılamaz hale gelen evde, sayfaları yanmamış bir Kur'an-ı Kerim bulundu.

Alınan bilgiye göre, merkez Karatay ilçesi Hacı Hasan Mahallesi Keçeciler Caddesi'nde Suriyeli bir ailenin yaşadığı müstakil evde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın, evin büyük bölümünü etkisi altına aldı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın güçlükle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Kullanılamaz hale gelen evde yangının çıkış sebebine ilişkin çalışma yürütülen itfaiye ekipleri, sayfaları yanmamış bir Kur'an-ı Kerim buldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 12:08 Kaynak: AA

Karatay, Konya, Güncel
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