Konya'da Ev Yangını
1 saat önce
Konya'da yangın çıkan müstakil ev kullanılamaz hale geldi.
Konya
'da yangın çıkan müstakil ev kullanılamaz hale geldi. Merkez Karatay
ilçesi Hacı Hasan Mahallesi Keçeciler Caddesi'nde Suriyeli bir ailenin yaşadığı müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Alevler kısa sürede evin büyük bölümünü sardı.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın güçlükle kontrol altına alınarak söndürüldü.
Ev, yangın nedeniyle kullanılamaz hale geldi. İtfaiye
ekipleri, yangının çıkış nedenine ilişkin çalışma başlattı.
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Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 12:30 Kaynak: AA
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