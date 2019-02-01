Son Dakika Haberleri: Konya'da Ev Yangını

Konya'da Ev Yangını

1 saat önce

Konya'da yangın çıkan müstakil ev kullanılamaz hale geldi.

Konya'da Ev Yangını, System.String[]
Konya'da yangın çıkan müstakil ev kullanılamaz hale geldi.

Merkez Karatay ilçesi Hacı Hasan Mahallesi Keçeciler Caddesi'nde Suriyeli bir ailenin yaşadığı müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler kısa sürede evin büyük bölümünü sardı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın güçlükle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Ev, yangın nedeniyle kullanılamaz hale geldi.

İtfaiye ekipleri, yangının çıkış nedenine ilişkin çalışma başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 12:30 Kaynak: AA

Karatay, Merkez, Konya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Canan Karatay, "Mısır Şurubu 18 Yaşına Kadar Yasaklansın" Deyip Erdoğan'a Çağrıda Bulundu Beyoğlu'nda Yangın Çıkan Binada Can Pazarı: 11 Kişi Kurtarıldı

24 Haziran'ı Bilen Şirket, İkisi Büyükşehir 5 İlde Yaptığı Anketi Paylaştı Son Dakika! Hazine ve Maliye Bakanlığından IMF İddiasına Sert Yanıt
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.2.2019 14:15:09. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Konya'da Ev Yangını
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]