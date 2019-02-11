Son Dakika Haberleri: Konya'da Ev Yangını

Konya'da Ev Yangını

23 dakika önce

Konya'da binanın ikinci katındaki dairede çıkan yangın, bitişikteki evlere sıçramadan söndürüldü.

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Konya'da binanın ikinci katındaki dairede çıkan yangın, bitişikteki evlere sıçramadan söndürüldü.

Merkez Meram ilçesi Şükran Mahallesi'ndeki 4 katlı binanın ikinci katındaki dairede henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler, evin büyük bölümünü etkisi altına aldı. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, binada yaşayanları tahliye etti.

Alevler, itfaiyenin yaklaşık bir saat süren çalışması sonrası kontrol altına alındı ve diğer dairelere sıçramadan söndürüldü.

Yangının çıkış sebebinin belirlenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.02.2019 11:15 Kaynak: AA

Merkez, Şükran Mahallesi, Konya, Güncel
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