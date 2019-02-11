Konya'da Ev Yangını

Konya'da binanın ikinci katındaki dairede çıkan yangın, bitişikteki evlere sıçramadan söndürüldü.

Konya'da binanın ikinci katındaki dairede çıkan yangın, bitişikteki evlere sıçramadan söndürüldü.



Merkez Meram ilçesi Şükran Mahallesi'ndeki 4 katlı binanın ikinci katındaki dairede henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı.



Kısa sürede büyüyen alevler, evin büyük bölümünü etkisi altına aldı. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, binada yaşayanları tahliye etti.



Alevler, itfaiyenin yaklaşık bir saat süren çalışması sonrası kontrol altına alındı ve diğer dairelere sıçramadan söndürüldü.



Yangının çıkış sebebinin belirlenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Alevlerin Sardığı Evde Baba-Oğul Yanarak Can Verdi!

Konya'da Bir İş Adamı, Sobadan Sızan Gazdan Zehirlenerek Hayatını Kaybetti

Konya'da Dehşete Düşüren Olay! 7 Köpek, Ayakları Bağlı Halde Ölü Bulundu

Sebze-Meyve Fiyatı Anlatılırken Yapılan "Kadın Ticareti" Gafı Şaşkına Çevirdi