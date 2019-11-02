Son Dakika Haberleri: Konya'da ev yangını
Son Dakika 3. Sayfa Konya'da ev yangını

Konya'da ev yangını

7 saat önce

Konya'nın Yunak ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi.

Konya'da ev yangını, System.String[]

Konya'nın Yunak ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi.


Yangın, Yunak ilçesi Turgut Mahallesinde çıktı. Edinilen bilgiye göre, Kemal K'nin evinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler tarafından yangına müdahale edildi. Kısa süren çalışmanın ardından yangın söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi.


Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 01:03 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


3 kaçak göçmeni İtalya vaadi ile kandırıp Büyükada'ya gönderdiler
Kar esareti! Yollar kapandı, vatandaşlar donmamak için battaniyelere sarıldı İstiklal Caddesi'nde 6'ıncı kattan betona çakılan işçi hayatını kaybetti Yaşanan cinsel saldırı sonrası öğrenciler yoldan korku ile geçiyor: Telefonum sürekli elimde dolaşıyorum

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.11.2019 20:09:33. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Konya'da ev yangını
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]