Ev yangını - Son Dakika

Konya'nın Kulu ilçesinde çıkan yangında, müstakil ev kullanılmaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, ilçeye 27 kilometre uzaklıktaki Canımana Mahallesinde Fatih Doğan'a ait müstakil bir evde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

Yangını fark eden ev sahibi Doğan, çocukları ve eşiyle birlikte dışarı çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Çatısının ahşap olmasıyla kısa sürede büyüyen yangın, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşı sonunda söndürüldü.

Yangında ev kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış sebebinin belirlenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.