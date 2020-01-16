Konya'da ev yangını korkuttu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Konya'da ev yangını korkuttu - Son Dakika

Konya'da ev yangını korkuttu

6 saat önce

Konya'nın Doğanhisar ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye tarafından söndürülürken, ahırda bulunan 8 adet büyükbaş hayvan jandarma ve itfaiye ekipleri tarafından telef olmaktan kurtarıldı, evde maddi hasar meydana geldi.

Konya'da ev yangını korkuttu, System.String[]

Konya'nın Doğanhisar ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye tarafından söndürülürken, ahırda bulunan 8 adet büyükbaş hayvan jandarma ve itfaiye ekipleri tarafından telef olmaktan kurtarıldı, evde maddi hasar meydana geldi.


Yangın, saat 02.30 sıralarında Doğanhisar ilçesi Karaağa Mahallesi'nde Ramazan D'ye (54) ait iki katlı kerpiç ve ahşap evde çıktı. İhbar üzerine adrese itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Sebebi henüz tespit edilemeyen yangında evin üst katı tamamen yanarken, alt kat kullanılamaz hale geldi. Evin alt katında bulunan ahırdaki 8 adet büyükbaş hayvan da Doğanhisar İlçe Jandarma Komutanlığı ve itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu telef olmaktan kurtarıldı. Yangında can kaybı ve yaralanmaolmazken, yaklaşık 70 bin liralık maddi hasar meydana geldi.


Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA

Doğanhisar, İtfaiye, Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 10:47 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Evlenme teklifi reddedilen genç intihar etti
Uzman isimden korkutan uyarı: Avustralya'daki yangınlar hava sıcaklığını düşürebilir Annesi gözleri önünde öldürülen genç kız, babası için en ağır cezayı istedi Hayatına son veren hemşire, ölmeden önce eşiyle görüntülü konuşmuş

Son Dakika Haberleri
17:13 ABD'de uçak havadayken motorundan kıvılcım çıktı? O anlar kamerada - Son Dakika Haber
17:09 Kısa devre evi küle çevirdi - Son Dakika Haber
17:05 Tarihi eserleri satmayı planlarken yakalandılar - Son Dakika Haber
17:04 Tel Abyad'da SMO kontrol noktasına bombalı saldırı: 5 ölü - Son Dakika Haber
17:03 Küçük kız çok sevdiği pembe gelinliğiyle son yolcuğuna uğurlandı - Son Dakika Haber
16:40 YouTuber'dan tepki çeken video! Binlerce kağıt havluyu böyle israf etti - Son Dakika Haber
16:25 Erdoğan, İmamoğlu'nun zarfından sonra da aynı ifadeyi kullandı: Yapacağız - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.1.2020 17:17:06. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Konya'da ev yangını korkuttu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]