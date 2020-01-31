Konya'da ev yangınında yaralı kurtarılan kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

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Konya'da ev yangınında yaralı kurtarılan kişi hayatını kaybetti
6 saat önce
Konya'nın Ereğli ilçesinde tek katlı kerpiç evde çıkan yangından, yaralı olarak kurtarılan Sami Yaman (70), yaşamını yitirdi.
Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 12:26 Kaynak: AA
Konya'nın Ereğli ilçesinde tek katlı kerpiç evde çıkan yangından, yaralı olarak kurtarılan Sami Yaman (70), yaşamını yitirdi.
Ereğli'de seyyar tatlıcılık yaparak geçimini sağlayan Sami Yaman (70) evinde çıkan yangın sonrası kaldırıldığı hastanede bir buçuk aydır verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.
Aynı zamanda kısmi felçli olan Sami Yaman'a (70) ait kerpiç evde, 25 Aralık 2019 tarihinde yangın çıkmıştı.
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