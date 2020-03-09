Konya'da evde çakmakla oynayan çocuk yangına neden oldu - Son Dakika
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Konya'da evde çakmakla oynayan çocuk yangına neden oldu

6 saat önce

Konya'nın Karapınar ilçesinde evde çakmakla oynayan çocuğun çıkardığı yangında, anne ile 3 yaşındaki çocuğu dumandan etkilendi.

Konya'da evde çakmakla oynayan çocuk yangına neden oldu, System.String[]

Konya'nın Karapınar ilçesinde evde çakmakla oynayan çocuğun çıkardığı yangında, anne ile 3 yaşındaki çocuğu dumandan etkilendi.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Apak Mahallesi Ay Sokak'taki evlerinde oyun oynayan 3 yaşındaki Mehmet Ziya Kök, kanepenin tutuşmasıyla yangın çıkmasına neden oldu.

Evdeki dumanları fark eden anne Neslihan Kök, oğlunu da alarak evden çıktı. Dumandan etkilenen anne ile oğluna, ihbar üzerine olay yerinde gelen sağlık ekipleri ambulans içinde müdahale etti.

İtfaiye ekipleri gelmeden önce yangına müdahale eden esnaf Sevenal Albayrak, evden dumanlar çıktığını fark ettikten sonra itfaiyeye haber verdiklerini söyledi.

Bu sırada imkanları ölçüsünde yangına müdahale ettiklerini ancak söndüremediklerini ifade eden Albayrak, "Çocuk çakmakla oynarken kanepe tutuşmuş. Yangın tüpleri ile ilk müdahalede bulunduk. Sonra itfaiye geldi ve söndürdü." dedi.

Yangın ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 05:26 Kaynak: AA
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