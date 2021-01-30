KONYA'DA EVDE ÇIKAN YANGINDA MELEK PENCEREDEN ATLADI, ANNE ALEVLERİN ARASINDA KALDI ANNE- KIZ ÖLDÜ (2) - YENİDEN - Son Dakika
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KONYA'DA EVDE ÇIKAN YANGINDA MELEK PENCEREDEN ATLADI, ANNE ALEVLERİN ARASINDA KALDI ANNE- KIZ ÖLDÜ (2) - YENİDEN

30.01.2021 03:34
KONYA'DA EVDE ÇIKAN YANGINDA MELEK PENCEREDEN ATLADI, ANNE ALEVLERİN ARASINDA KALDI ANNE- KIZ ÖLDÜ (2) - YENİDEN

KONYA'DA EVDE ÇIKAN YANGINDA MELEK PENCEREDEN ATLADI, ANNE ALEVLERİN ARASINDA KALDI ANNE- KIZ ÖLDÜ (2) - YENİDEN.

KONYA'DA EVDE ÇIKAN YANGINDA MELEK PENCEREDEN ATLADI, ANNE ALEVLERİN ARASINDA KALDI ANNE- KIZ ÖLDÜ (2) - YENİDEN

YORUMLAR
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Kaynak: DHA

İtfaiye, Yangın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KONYA'DA EVDE ÇIKAN YANGINDA MELEK PENCEREDEN ATLADI, ANNE ALEVLERİN ARASINDA KALDI ANNE- KIZ ÖLDÜ (2) - YENİDEN - Son Dakika

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SON DAKİKA: KONYA'DA EVDE ÇIKAN YANGINDA MELEK PENCEREDEN ATLADI, ANNE ALEVLERİN ARASINDA KALDI ANNE- KIZ ÖLDÜ (2) - YENİDEN - Son Dakika
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