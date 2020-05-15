Konya'da evde çıkan yangında bir kişi yaralandı - Son Dakika

Saraç'ın ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Tuzyaka Mahallesi'nde Muzaffer Saraç'a ait müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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