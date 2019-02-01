Konya'da Evde Çıkan Yangında Mushaf Yanmadı

Konya'da müstakil bir evde çıkan yangında ev kullanılamaz hale gelirken, odada bulunan mushaf yanmadı.

Konya'da müstakil bir evde çıkan yangında ev kullanılamaz hale gelirken, odada bulunan mushaf yanmadı.



Yangın, merkez Karatay ilçesi Yediler Mahallesi Sarıkışla Sokak üzerinde bulunan müstakil evde çıktı. Edinilen bilgiye göre, Suriyeli bir ailenin yaşadığı evde henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Evden duman yükseldiğini gören komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangın sırasında evde kimsenin olmadığı öğrenildi. Soğutma çalışmaları sırasında bir itfaiye eri odada mushaf buldu. İtfaiye eri tarafından kapağı açılan mushafın sayfalarının yanmadığı görüldü. Yangında herhangi bir can kaybı yaşanmazken, evde büyük çaplı maddi hasar meydana geldi.



Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA

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