Son dakika haber... Evde çıkan yangında ölen 6 yaşındaki çocuk ile annesi toprağa verildi - Son Dakika

Konya'nın Meram ilçesinde bir apartmanın son katında çıkan yangında hayatını kaybeden hemşire anne ile 6 yaşındaki çocuğu, Akşehir'de defnedildi.

Melikşah Mahallesi Meltemler Sokak'ta 5 katlı apartmanın son katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Evde bulunan Sevim Kayhan'ın (36) 6 yaşındaki kızı Melek Dağ, paniğe kapılarak kurtulmak için daireden atladı.

Çocuk olay yerinde hayatını kaybederken, yangını söndüren ekipler evde de annenin cansız bedenine ulaştı.

Konya Şehir Hastanesine kaldırılan cenazeler, işlemlerin ardından Akşehir ilçesindeki Yazla Merkez Camisine getirildi.

Burada kılınan cenaze namazının ardından anne ve kızın cenazesi, mahalle mezarlığına defnedildi.

Cenaze törenine, hemşire Kayhan'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra İl Sağlık Müdürü Mehmet Koç, eski eşi Yasin Dağ ve mahalle sakinleri katıldı.