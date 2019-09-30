Konya'da evde çıkan yangında yaşlı çift hayatını kaybetti

Alınan bilgiye göre, Emen Mahallesi'ndeki mezarlık mevkisinde bulunan tek katlı kerpiç evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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Evli ve çocuklu asgari ücretlilerin maaşları, vergi diliminden dolayı bu aydan itibaren eksik yatacak