Konya'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı mücadele kapsamında vatandaşların evlerinden çıkmadığı, işlek cadde ve sokakların ıssızlaştığı görüldü.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında "Evde kal" çağrısına uyulması ve 65 yaş ve üstü vatandaşlara getirilen sokağa çıkma kısıtlaması sonucu normalde yoğunluğun yaşandığı çocuk parkları, meydanlar ve çarşılar sessizliğe büründü.

Selçuk Üniversitesine yakınlığı nedeniyle öğrencinin yoğun yaşadığı Bosna Hersek Mahallesi de Kovid-19 tedbirleri kapsamında alınan önlemlerden sonra öğrencilerin evlerine gitmesiyle boş kaldı.

Vatandaşların, Kovid-19'a karşı verilen mücadelede başlatılan "Evde kal" çağrısına uyduğu gözlemlendi.