Konya'da evde yangın; yaşlı çift ve kızları öldü (2)- Yeniden - Son Dakika
Son Dakika Güncel Konya'da evde yangın; yaşlı çift ve kızları öldü (2)- Yeniden - Son Dakika

Konya'da evde yangın; yaşlı çift ve kızları öldü (2)- Yeniden

6 saat önce

KONYA'nın Beyşehir ilçesinde, tek katlı kerpiç evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Konya'da evde yangın; yaşlı çift ve kızları öldü (2)- Yeniden, System.String[]

KONYA'nın Beyşehir ilçesinde, tek katlı kerpiç evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, itfaiye ekiplerince söndürülürken, Mustafa Asan (89), eşi Ayşe Asan (81) ve kızı Fatma Asan (63)  yaşamını yitirdi.

Beyşehir'in Gölkaya Mahallesi'nde, Mustafa Asan'a ait tek katlı kerpiç evde, saat 03.00 sıralarında yangın çıktı. Alevleri fark eden mahalle halkı, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbarla gelen itfaiye görevlileri, tüm evi saran alevleri sabaha karşı güçlükle kontrol altına alıp, söndürdü. Soğutma çalışması başlatılırken, içeri giren itfaiye ekipleri, Mustafa Asan ve eşi Ayşe Asan'ın aynı odada, kızı Fatma Asan'ın da diğer odada cansız bedeniyle karşılaştı. 3 kişinin cansız bedenleri, otopsi için Beyşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yangının, Asan ailesi fertleri uyurken sobadan çıktığı ihtimali üzerinde durulurken, nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.


Beyşehir, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 02:40 Kaynak: DHA
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