Konya'da evden altın ve para çaldığı öne sürülen zanlı yakalandı - Son Dakika
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Konya'da evden altın ve para çaldığı öne sürülen zanlı yakalandı

20.06.2022 23:35
Konya'da evden altın ve para çaldığı öne sürülen zanlı yakalandı

Konya'nın Meram ilçesinde evden hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

Konya'nın Meram ilçesinde evden hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Meram Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Aymanas Mahallesi'ndeki ikametten altın ve para çalınmasıyla ilgili hırsızlık zanlısının yakalanması için çalışma başlattı.

Polis, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek zanlının M.S. (39) olduğunu belirledi.

Şüpheliyi gözaltına alan polis, evden çalınanları sahibine teslim etti.

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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Konya'da evden altın ve para çaldığı öne sürülen zanlı yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Konya'da evden altın ve para çaldığı öne sürülen zanlı yakalandı - Son Dakika
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