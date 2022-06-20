İl Emniyet Müdürlüğü Meram Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Aymanas Mahallesi'ndeki ikametten altın ve para çalınmasıyla ilgili hırsızlık zanlısının yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Konya'da evden altın ve para çaldığı öne sürülen zanlı yakalandı - Son Dakika

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