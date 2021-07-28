Konya'da evden hırsızlık yaptığı ileri sürülen şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Konya'nın Ereğli ilçesinde evden hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli tutuklandı.

Alhan mahallesinde ikamet eden Y.Y, 6 bin lira, 7 adet çeyrek altın, 3 adet altın yüzük, 1 adet altın künye, 1 adet adına faturalı kuru sıkı tabanca ve adına ruhsatlı 1 adet yivsiz av tüfeğinin çalınması üzerine Jandarmaya başvurdu.

İhbarın ardından çalışma başlatan Ereğli Jandarma Suç Araştırma Timi ekipleri 19 yaşındaki M.G'yi yakaladı.

Zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.