Konya'da evin avlusundaki depoda yangın
1 saat önce
Konya'nın Yunak ilçesinde bir evin avlusundaki otların tutuşması ile çıkan ve depoya sıçrayan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Konya
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 10:30 Kaynak: İHA
'nın Yunak
ilçesinde bir evin avlusundaki otların tutuşması ile çıkan ve depoya sıçrayan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, Yunak ilçesi Selçuk
Mahallesi'nde bahçedeki kuru otların bilinmeyen bir nedenle tutuşması sonucu çıkan yangın Vahdi Y.'ye ait evin avlusundaki depoya sıçradı. Yangını fark eden Vahdi Y.'nin komşuları, araçlarındaki yangın tüpleriyle alevlere müdahale etti. Haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Büyümeden söndürülen yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - KONYA
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