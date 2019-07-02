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Konya'da evin avlusundaki depoda yangın

1 saat önce

Konya'nın Yunak ilçesinde bir evin avlusundaki otların tutuşması ile çıkan ve depoya sıçrayan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Konya'da evin avlusundaki depoda yangın, System.String[]
Konya'nın Yunak ilçesinde bir evin avlusundaki otların tutuşması ile çıkan ve depoya sıçrayan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Yunak ilçesi Selçuk Mahallesi'nde bahçedeki kuru otların bilinmeyen bir nedenle tutuşması sonucu çıkan yangın Vahdi Y.'ye ait evin avlusundaki depoya sıçradı. Yangını fark eden Vahdi Y.'nin komşuları, araçlarındaki yangın tüpleriyle alevlere müdahale etti. Haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Büyümeden söndürülen yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - KONYA
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 10:30 Kaynak: İHA
itfaiye, yangın, yunak, konya, 3. Sayfa
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