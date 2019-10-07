Son Dakika Haberleri: Konya'da evin balkonuna çıkan boz ayı, güvenlik kamerasında
Son Dakika Güncel Konya'da evin balkonuna çıkan boz ayı, güvenlik kamerasında

Konya'da evin balkonuna çıkan boz ayı, güvenlik kamerasında

31 dakika önce

Konya'nın Hadim ilçesinde, bir evin kapısına kadar gelip balkonuna çıkan boz ayı, güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Konya'da evin balkonuna çıkan boz ayı, güvenlik kamerasında, System.String[]

Konya'nın Hadim ilçesinde, bir evin kapısına kadar gelip balkonuna çıkan boz ayı, güvenlik kamerasınca görüntülendi.


İlçeye bağlı Aşağı Mernek Mahallesi'nde bir evin kapısına kadar gelen boz ayı, bahçeye girip, merdivenlerden balkona tırmanarak bir süre yiyecek aradı.

Balkondan indikten sonra bahçedeki üzümlerden koparan ayı, evin çevresinde gezindikten sonra bahçe duvarından atlayıp gözden kayboldu.

Boz ayının balkona çıkması ve bahçede gezinmesi, evin güvenlik kamerasına yansıdı.

Öte yandan arı kovanları ve meyve bahçelerinin yaygın olduğu mahallede, daha önce de ayı görüldüğü bildirildi.

Hadim, Konya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 10:04 Kaynak: AA
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