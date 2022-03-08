Konya'da evin kilerinde depolanan kimyasal madde patladı: 6 yaralı - Son Dakika

KONYA'da bir evin kilerinde kaçak olarak depolanan kimyasal maddenin patlaması sonucu Suriye uyruklu 6 kişi yaralandı. Patlamada kilerin bir duvarı da yıkıldı.

Olay, akşam saatlerinde merkez Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi'nde meydana geldi. Bir evin müştemilatında kaçak olarak depolanan kimyasal madde kaynaklı patlama meydana geldi. Patlamanın ardından bölgeye polis, sağlık görevlisi ve AFAD'a bağlı KBRN (Kimyasal, Biyolojik, Radyoaktif, Nükleer) ekibi sevk edildi. Patlama sonucu yaralanan Suriye uyruklu 6 kişi, ambulanslarla Konya Şehir Hastanesine kaldırıldı. KBRN ekipleri yaptıkları incelemede kimyasal maddenin düşük derişimli peroksit olduğunu belirledi. Olay yerindeki kimyasal maddelerle ilgili TAMP (Türkiye Afet Müdahale Planı) kapsamında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.