Konya'da evin önünde park halindeki otomobil çalındı - Son Dakika
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Konya'da evin önünde park halindeki otomobil çalındı

13.04.2022 16:26
Konya'da evin önünde park halindeki otomobil çalındı

Konya'nın Kulu ilçesinde evin önünde park halinde olan otomobil kimliği belirsiz kişi veya kişilerce çalındı.

Konya'nın Kulu ilçesinde evin önünde park halinde olan otomobil kimliği belirsiz kişi veya kişilerce çalındı.

Edinilen bilgiye göre, Kulu merkez Kemaliye Mahallesi Battalgazi Sokakta bulunan İsmail Küçükgöl'ün evinin önünde bulunan park halindeki 42 AEG 512 plakalı Tofaş marka Doğan SLX otomobil, gece saatlerinde kimliği belirsiz kişi veya kişilerce çalındı. Sabah otomobilinin evinin önünde olmadığını fark eden İsmail Küçükgöl, polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

Otomobil sahibi İsmail Küçükgöl arabalarının gece saatlerinde çalındığını ifade ederek, "Gece sahurda eşim arabayı kontrol ettiğinde yerinde gördüğünü söyledi ama, sabah uyandığımızda otomobilin yerinde olmadığını görüp polise ihbarda bulunduk. Eşim konu ile ilgili ifade vermek üzere polis merkezine gitti. Dileğimiz bir an önce otomobilin bulunması ve hırsız veya hırsızların yakalanmasıdır" dedi.

Ayrıca otomobil sahibi İsmail Küçükgöl, otomobilin eşinin üstüne kayıtlı olduğunu ve otomobilin içinde ruhsat kimlik belgesi ve 600 TL'nin bulunduğunu söyledi. - KONYA

Konya'da evin önünde park halindeki otomobil çalındı
Konya'da evin önünde park halindeki otomobil çalındı

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Otomobil, Polis, Tofaş, Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Konya'da evin önünde park halindeki otomobil çalındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Konya'da evin önünde park halindeki otomobil çalındı - Son Dakika
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