Konya'da evinde arının soktuğu kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Konya'da evinde arının soktuğu kişi hayatını kaybetti

Konya'nın Ilgın ilçesinde bir kişi arı sokması sonucu yaşamını yitirdi.

Konya'nın Ilgın ilçesinde bir kişi arı sokması sonucu yaşamını yitirdi. Alınan bilgiye göre, İbrahim Uyar (27), merkez Şıhbedrettin Mahallesi'ndeki evinde, arı sokmasının ardından rahatsızlandı. Ailesinin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Kaldırıldığı Dr. Vefa Tanır Ilgın Devlet Hastanesindeki müdahalenin ardından Konya'ya sevk edilen Uyar, burada hayatını kaybetti. Arı sokmasına karşı alerjisi olduğu belirtilen Uyar'ın cesedi otopsi incelemesinin ardından ailesine teslim edildi. Kılınan cenaze namazından sonra Ulu Mezarlığa defnedilen Uyar'ın evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenildi.

Haber Yayın Tarihi: 29.07.2020 12:15

Kaynak: AA

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