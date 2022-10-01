İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeliyle belirlenen adreslere giden polis, köpekleri barınağa gönderilmek üzere belediye ekiplerine teslim etti.

Kaynak: AA

Selçuklu, Hisarcık, Konya, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Konya'da pitbull besleyen 3 kişiye 44 bin 946 lira para cezası kesildi - Son Dakika

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