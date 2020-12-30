Konya'da evinde ultrason cihazı bulunan Suriyeli gözaltına alındı - Son Dakika

Konya'da evinde ultrason cihazı bulunan Suriyeli, gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, polis ekipleri, merkez Selçuklu ilçesindeki bir eve tedavi amaçlı hastaların alındığı ve içeride tıbbi cihaz bulunduğu şeklindeki ihbar üzerine harekete geçti.

Adrese giden ekipler, evde yaptıkları aramada, ultrasyon cihazı buldu. Evdeki Suriyeli şüpheli Hacı Ahmet Hammud, gözaltına alındı.

Polisteki ifadesinde cihazı, kendisi veya bir başkası için kullanmadığını söylediği öğrenilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.