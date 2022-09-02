Konya'da evlerden ayakkabı çaldığı öne sürülen zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı - Son Dakika
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Konya'da evlerden ayakkabı çaldığı öne sürülen zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

02.09.2022 15:44
Konya'da evlerden ayakkabı çaldığı öne sürülen zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Konya'da evlerden ayakkabı çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Konya'da evlerden ayakkabı çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Meram İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, merkez Meram ve Karatay ilçelerindeki 7 adresten ayakkabı çalınması üzerine çalışma başlattı.

Polis, incelediği kamera görüntülerinden, şüphelinin C.K. olduğunu belirledi.

Harekete geçen ekipler, şüpheliyi belirlenen adreste gözaltına aldı.

Son iki ayda 3 bin lira değerinde ayakkabı çaldığı öne sürülen zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

C.K, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Hisarcık, Meram, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Konya'da evlerden ayakkabı çaldığı öne sürülen zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Konya'da evlerden ayakkabı çaldığı öne sürülen zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı - Son Dakika
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