 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Konya'da evlerinde öldürülen imam ve eşinin katil zanlısı çocukları hakim karşısına çıktı - Son Dakika

Konya'da evlerinde öldürülen imam ve eşinin katil zanlısı çocukları hakim karşısına çıktı

Son Güncelleme: 10.10.2023 13:54

Konya'da evlerinde öldürülmüş olarak bulunan imam ve eşinin katil zanlısı çocukları, ilk kez hakim karşısına çıktı. Zanlı, mahkemede geçmişten gelen sorunlar ve arkadaşlarının etkisiyle cinayeti işlediğini savundu.

Konya'da evlerinde öldürülmüş olarak bulunan imam ve eşinin katil zanlısı çocukları, ilk kez hakim karşısına çıktı. Mahkemede savunma yapan zanlı, "Geçmişten gelen sorunlardan kaynaklı bu durum yaşandı. Tabancayı başka bir olay nedeniyle arkadaşlarımdan aldım. Beni gaza getirdiler" diyerek kendini savundu.
Olay, 1 Haziran Perşembe günü akşam saatlerinde Çumra ilçesi İçeri Çumra Mahallesi 74946 Sokak'ta bulunan 2 katlı müstakil evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 çocuk babası 55 yaşındaki Hüseyin Çoban ve eşi 51 yaşındaki Mürüvvet Çoban'dan çocukları haber alamaması üzerine durumu aynı mahallede oturan yakınlarına bildirdi. Çoban çiftinin evine gelen yakınları çifti kanlar içerisinde yatarken buldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde çiftin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma ekiplerinin cinayetten sonra başlattığı çalışmada çiftin oğlu 26 yaşındaki Mücahit Mustafa Çoban gözaltına alınarak ifadesi alındığı sırada cinayeti itiraf etti. Çumra Jandarma karakolunda işlemleri tamamlanan cinayet zanlısı, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Anne ve babasını öldüren Mücahit Mustafa Çoban hakkında "Üst soy akrabayı öldürmek" suçundan düzenlenen iddianamenin Konya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmesinin ardından şahıs, ilk kez hakim karşısına çıktı. Mahkemeye ölen çiftin yakınları katıldı.
"Başka bir olay nedeniyle tabanca aldım, beni gaza getirdiler o yüzden yaptım"
Anne ve babasının katil zanlısı Mücahit Mustafa Çoban, "Geçmişten gelen sorunlarım var. Arkadaşlarımdan başka bir olay nedeniyle tabanca aldım, beni gaza getirdiler o yüzden yaptım. Olaydan bir gün önce kız isteme meselesi yüzünden babamla telefonda tartıştık. Bana 'seni evlatlıktan reddederim' demesi bana çok dokundu. Bu durum çocukluktan beri gelen bir sorun. Bana silahı temin eden arkadaşlarımdan da şikayetçiyim" diye kendini savundu.
Daha sonra mahkeme heyeti dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için davayı erteledi. - KONYA

Kaynak: İHA

Mustafa Çoban, Jandarma, Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Konya'da evlerinde öldürülen imam ve eşinin katil zanlısı çocukları hakim karşısına çıktı - Son Dakika


Son Dakika
14:41 İsrail'den acil durum operasyonu! Sınırda yaşayan sivillere binlerce tüfek dağıtacaklar
14:37 Görüntü operasyonun ilk anından! Hamas güçleri, askeri alandaki personelleri böyle öldürdü
14:17 Bahçeli'nin tezkere tavsiyesi, Kılıçdaroğlu'nu küplere bindirdi
14:15 Sosyal medya fenomenine silahlı saldırı
14:01 İsrail Ordu Sözcüsü Adraee: Gazze'ye kara operasyonu için hazırız
13:47 Meblağ hayli yüksek! İşte EURO 2032'den elde edeceğimiz dev gelir
13:07 Son Dakika: Türkiye, İtalya ile birlikte EURO 2032'ye ev sahipliği yapacak
13:05 Motosikletle taksiye çarpan 2 genç hayatını kaybetti
12:56 Görüntü İsrail askerinin esir alındığı ana ait! Detayı fark edenler aynı soruyu soruyor
12:32 İran'ın dini lideri Hamaney: İsrail'e saldırıyı planlayanların ellerini öpüyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2023 14:50:07. #1.11#
SON DAKİKA: Konya'da evlerinde öldürülen imam ve eşinin katil zanlısı çocukları hakim karşısına çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement